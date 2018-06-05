В Крыму установили памятник воинам-рязанцам

В Крыму на территории Мемориального комплекса памяти жертв фашистской оккупации концлагеря «Красный» установили памятник воинам-рязанцам, защищавшим и освободившим Крым.
Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин рассказал, что подобные памятные знаки уже установлены в Волгограде, Санкт-Петербурге, Бресте и Белгородской области. Он также отметил, что материал, из которого изготовлен монумент, символизирует «несгибаемость и твердость нашего народа, нашего солдата».
В годы Великой Отечественной войны почти 400 рязанцев погибли, обороняя и освобождая территорию Крыма.
Напомним,