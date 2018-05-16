Чтобы помнили. В Крыму установят гранитный камень в память о воинах-рязанцах

В Крыму установят гранитный камень в память о воинах-рязанцах, погибших в годы освобождения полуострова от фашистов. Церемония отправления памятного знака прошла на площади Победы в среду, 16 мая.
Гранитный камень из Карелии весом в три с половиной тонны установят на мемориальном комплексе под Симферополем.
В мероприятии поучаствовали ветераны Великой Отечественной войны, заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, депутаты регионального парламента, представители общественного движения «Волонтеры победы», общественной организации «Молодая гвардия», жители Рязани.
«В прошлом году в рамках визита в Рязанскую область делегации республики Крым мы подписали соглашение о сотрудничестве в разных сферах, в том числе была достигнута договоренность об установке под Симферополем памятного знака воинам-рязанцам. Теперь и в Крыму появится место, куда можно будет придти поклониться павшим воинам и возложить цветы. Символично, что сегодня открыто массовое движение по Крымскому мосту, в строительстве которого принимало участие и рязанское предприятие», — сказал зампред облдумы Михаил Кривцов.
Присутствующих поздравили председатель совета ветеранов Железнодорожного района города Герман Грибанкин, руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Артем Никитин и руководитель областного отделения движения «Волонтеры Победы» Кристина Зорина.
Ранее в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» памятные знаки установили в Волгограде на Мамаевом кургане, на мемориале Курской битвы, в городе-герое Бресте, на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.
В конце мероприятия участники церемонии возложили цветы к Вечному огню.