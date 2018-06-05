Во вторник, 5 июня, в региональном правительстве прошло совещание, на котором обсудили перспективы строительства второго и третьего этапов Северного обхода в Рязани.
Губернатор отметил: «Продолжение Северного обхода очень важно для региона. Это значимый инфраструктурный проект».
По его словам, его реализация позволит организовать беспрепятственный проезд транзитного транспорта, следующего в направлении Владимира, Нижнего Новгорода, Иваново, Пензы и Самары в объезд областного центра, а также сократить количество автомобильных заторов.
Второй этап строительства протяженностью 14,2 километра, включающий путепровод через железную дорогу, соеденит открытую в 2013 году часть обхода с трассой М-5. Третьим этапом обхода станет восточный участок протяженностью около 16,5 километров.
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