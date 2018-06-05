Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:42, 5 июня 2018 719
 0    0

«Продолжение Северного обхода очень важно для региона» — Любимов

«Продолжение Северного обхода очень важно для региона» — Любимов

Во вторник, 5 июня, в региональном правительстве прошло совещание, на котором обсудили перспективы строительства второго и третьего этапов Северного обхода в Рязани.

Губернатор отметил: «Продолжение Северного обхода очень важно для региона. Это значимый инфраструктурный проект».

По его словам, его реализация позволит организовать беспрепятственный проезд транзитного транспорта, следующего в направлении Владимира, Нижнего Новгорода, Иваново, Пензы и Самары в объезд областного центра, а также сократить количество автомобильных заторов.

Второй этап строительства протяженностью 14,2 километра, включающий путепровод через железную дорогу, соеденит открытую в 2013 году часть обхода с трассой М-5. Третьим этапом обхода станет восточный участок протяженностью около 16,5 километров.

На Петербургском экономическом форуме регион подписал соглашение с руководством группы «ВИС» о совместной деятельности по строительству в 2021—2025 годах. В настоящее время прорабатывается вопрос о выкупе земли, по которой пройдут участки трассы.

Ранее в областном минтрансе представляли потенциальную схему новой дороги.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:42, 5 июня 2018
«Продолжение Северного обхода очень важно для региона» — Любимов
18:07, 5 июня 2018
В центре Рязани образовалась трехкилометровая пробка 2
16:47, 5 июня 2018
В Рязани определили самый пожаробезопасный дом
16:28, 5 июня 2018
Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности
16:11, 5 июня 2018
Движение по улице Черновицкой ограничат больше чем на два месяца 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 38 627
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 201
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 20 104
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 888
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 3
14:16, 2 июня 2018 18 839
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум