Любимов подписал соглашение о продолжении строительства Северного обхода

Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве по продолжению строительства Северного обхода Рязани с ООО «Производственная фирма „ВИС“». Об этом сообщил
Соглашение подписано с председателем Совета директоров ГК «ВИС» Игорем Снегуровым в рамках Петербургского международного экономического форума. Политики договорились о создании и утверждении состава рабочей группы по реализации проекта строительства второго и третьего этапа Северного обхода Рязани. Работы планируют провести в 2021—2025 годах, примерная протяженность участков составит 32,2 км, объем инвестиций — 23,4 млрд рублей.
Как подчеркнул Любимов, соглашение имеет «важное значение для региона».
«Мы обязательно должны продолжать строительство второго и третьего этапа Северного обхода Рязани. Это очень важный инфраструктурный проект, в работе над которым можно доверять только надежным и проверенным партнерам. Уверен, что он будет реализован. Это положительно повлияет на уровень комфорта людей, повысит туристическую привлекательность региона», — сказал он.
«Подписанное сегодня Соглашение положит начало долгосрочному и плодотворному сотрудничеству, послужит обновлению инфраструктуры региона», — отметил Игорь Снегуров.
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