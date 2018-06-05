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13:47, 5 июня 2018 314
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Ковалев оценил работу Любимова на Петербургском форуме

Ковалев оценил работу Любимова на Петербургском форуме

Во вторник, 5 июня, прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова с членом Совета Федерации Олегом Ковалевым. Об этом сообщил сайт регионального праительства.

На встрече обсуждались задачи, поставленные президентом Вдаимиром Путиным в майских указах и послании Федеральному собранию.

В ходе обсуждения перспектив строительства, глава региона рассказал о больших планах. «Необходимо провести серьезную работу по обеспечению подключения объектов к сетям. Мы будем работать с такими компаниями, как МРСК, Газпром с тем, чтобы активизировать наше взаимодействие», — заявил он.

Олег Ковалев отметил, что президент делает акцент на здравоохранении и образовании.

«Для этого нужны средства, которые придут через развитие экономики, в том числе цифровой. Я знаю, что в Рязанской области для этого много делается: по сравнению с другими регионами мы выглядим более устойчиво», — сказал Ковалев.

Отмечается, что он высоко оценил работу команды региона на Петербургском экономическом форуме, где было подписано много соглашений. «В этом — Ваша большая заслуга, и я готов оказывать поддержку в их реализации», — подчеркнул Олег Ковалев.

Напомним, на форуме Рязанская область подписала соглашения на сумму 41 млрд рублей.


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