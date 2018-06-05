Ковалев оценил работу Любимова на Петербургском форуме

Во вторник, 5 июня, прошла рабочая встреча губернатора Николая Любимова с членом Совета Федерации Олегом Ковалевым. Об этом сообщил
На встрече обсуждались задачи, поставленные президентом Вдаимиром Путиным в майских указах и послании Федеральному собранию.
В ходе обсуждения перспектив строительства, глава региона рассказал о больших планах. «Необходимо провести серьезную работу по обеспечению подключения объектов к сетям. Мы будем работать с такими компаниями, как МРСК, Газпром с тем, чтобы активизировать наше взаимодействие», — заявил он.
Олег Ковалев отметил, что президент делает акцент на здравоохранении и образовании.
«Для этого нужны средства, которые придут через развитие экономики, в том числе цифровой. Я знаю, что в Рязанской области для этого много делается: по сравнению с другими регионами мы выглядим более устойчиво», — сказал Ковалев.
Отмечается, что он высоко оценил работу команды региона на Петербургском экономическом форуме, где было подписано много соглашений. «В этом — Ваша большая заслуга, и я готов оказывать поддержку в их реализации», — подчеркнул Олег Ковалев.
Напомним, на форуме Рязанская область