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12:58, 26 мая 2018 97
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Любимов рассказал о подписанных на Петербургском форуме соглашениях. Видео

Любимов рассказал о подписанных на Петербургском форуме соглашениях. Видео

Николай Любимов дал интервью телеканалу «Россия 24» рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Программа вышла в эфир в субботу, 26 мая.

Губернатор отметил, что на форуме Рязанская область подписала соглашения на сумму 41 млрд рублей.

По его словам, самое крупное соглашение о сотрудничестве подписано с ООО «Производственная фирма «ВИС». Оно предусматривает строительство второго и третьего этапа Северного обхода Рязани. Крупными он назвал соглашения с «А Агро Рязань», с «СТП-Саста». Соглашения предполагают создание тепличного комплекса в регионе, а также производство станкостроительной продукции.

Также на ПМЭФ Рязанская область подписала соглашения по реализации проекта по развитию молочной промышленности с агромолочным комбинатом «Рязанский», со швейцарской компанией «Уингфлоу АГ» о строительстве завода по производству синтетического сорбента, с компаниями «Порт Коломна» и «Окско-Московское пароходство» о создании транспортно-логистического центра в Рязани.

Кроме того, Любимов рассказал о цифровой трансформации региона. Он отметил, что технологии будут использоваться во всех сферах.

Напомним, форум стартовал 24 мая.


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