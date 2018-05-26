Любимов рассказал о подписанных на Петербургском форуме соглашениях. Видео

Николай Любимов дал интервью телеканалу «
Губернатор отметил, что на форуме Рязанская область подписала соглашения на сумму 41 млрд рублей.
По его словам, самое крупное соглашение о сотрудничестве подписано с ООО «Производственная фирма «ВИС». Оно предусматривает строительство второго и третьего этапа Северного обхода Рязани. Крупными он назвал соглашения с «
Также на ПМЭФ Рязанская область подписала соглашения по реализации проекта по развитию молочной промышленности с агромолочным комбинатом «Рязанский», со
Кроме того, Любимов рассказал о цифровой трансформации региона. Он отметил, что технологии будут использоваться во всех сферах.
Напомним,