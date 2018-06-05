Стоимость квартир в новостройках Рязани может измениться в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.
По информации газеты «
Согласно изменениям в законодательстве, застройщики смогут получить деньги за проданные квартиры лишь после того, как жилье сдадут покупателям. «Это приведет к росту расходов строительных компаний», — считает застройщик.
По оценке экспертов «Северной компании», на рост цен этом году также повлияют вступающие в силу с 1 июля 2018 поправки в федеральный закон №218, ужесточающие условия работы строительной отрасли.
«Ожидаемый скачок цен значительно подстегнул спрос», — заявили в компании. По словам застройщика, за две недели продаж