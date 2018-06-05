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12:00, 5 июня 2018 319

Цены на жилье в Рязани изменятся — застройщик

Цены на жилье в Рязани изменятся — застройщик

Стоимость квартир в новостройках Рязани может измениться в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.

По информации газеты «Ведомости», 30 мая Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками. Как отмечает издание, закон предусматривает фактический отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года, однако глава государства потребовал сделать это раньше, «буквально в этом году».

Согласно изменениям в законодательстве, застройщики смогут получить деньги за проданные квартиры лишь после того, как жилье сдадут покупателям. «Это приведет к росту расходов строительных компаний», — считает застройщик.

По оценке экспертов «Северной компании», на рост цен этом году также повлияют вступающие в силу с 1 июля 2018 поправки в федеральный закон №218, ужесточающие условия работы строительной отрасли.

«Ожидаемый скачок цен значительно подстегнул спрос», — заявили в компании. По словам застройщика, за две недели продаж второй очереди ЖК «Метропарк» продали уже 20% квартир.


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