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12:00, 22 мая 2018 188

«Северная компания» объявила о начале продаж второй очереди в ЖК «Метропарк» на Московском шоссе

«Северная компания» объявила о начале продаж второй очереди в ЖК «Метропарк» на Московском шоссе

Во вторник, 22 мая, «Северная компания» объявила о начале продаж второй очереди в ЖК «Метропарк» на Московском шоссе.

«ЖК „Метропарк“ — это комфортное жилье в новом центре Рязани, на набережной реки Трубеж. Рядом расположены крупнейшие торговые центры города с кинотеатрами, продуктовыми гипермаркетами, магазинами и ресторанами: „Барс“, „Барс-Премиум“, „Премьер“, „Метро“. В шаговой доступности аптека, больница, поликлиника и новый спортивный комплекс „Академия Единоборств“. Запланировано строительство школы и двух детских садов», — рассказали в компании.

Пресс-служба застройщика сообщила, что во второй очереди ЖК «Метропарк» «Северная компания» предлагает рязанцам широкий ассортимент квартир: студии, смарт-квартиры, а так же «двушки» и «трешки». Дом оборудуют крышной котельной, что позволит значительно экономить на отоплении.

Название микрорайона «Метропарк» утвердила гордума еще в октябре 2017 года.

Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании», расположенном на улице Соборной, 14/2 строение 1. В будни он работает до 20:00, в субботу до 17:00 Телефон 707-000.


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