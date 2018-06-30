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14:44, 30 июня 2018 3 066
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В Рязани появится новый мост через Оку

В Рязани появится новый мост через Оку

В Рязани появится новый мост через Оку. Об этом в интервью RZN.info рассказал начальник отдела мостов и искусственных сооружений управления автомобильных дорог и искусственных сооружений рязанского минтранса Алексей Горлов.

По его словам, новый мост уже есть в схеме территориального планирования Рязанской области.

«Альтернативный проезд через Оку планируется, необходимость в нем назрела давно. Мост появится в районе деревни Льгово и будет соединен с продолжением Северного обхода», — заявил Горлов.

Он отметил, что проект оценивается в 30 миллиардов.

«Сейчас трудно спрогнозировать сроки реализации, но это будет точно после 2024 года», — отметил собеседник.

Более подробно о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта читайте в разделе «Публикации».


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Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

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