В Рязани появится новый мост через Оку. Об этом в интервью RZN.info рассказал начальник отдела мостов и искусственных сооружений управления автомобильных дорог и искусственных сооружений рязанского минтранса Алексей Горлов.
По его словам, новый мост уже есть в схеме территориального планирования Рязанской области.
«Альтернативный проезд через Оку планируется, необходимость в нем назрела давно. Мост появится в районе деревни Льгово и будет соединен с
Он отметил, что проект оценивается в 30 миллиардов.
«Сейчас трудно спрогнозировать сроки реализации, но это будет точно после 2024 года», — отметил собеседник.
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