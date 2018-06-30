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9:15, 30 июня 2018 401
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Появились фото с места ДТП на Южной окружной

Появились фото с места ДТП на Южной окружной

Появились фото с места ДТП на Южной окружной, в котором загорелась фура. Снимки опубликовали в группе «Вести-Рязань» «ВКонтакте».

Грузовик Mercedes загорелся после столкновения с легковым автомобилем Kia. По словам очевидца в ДТП погиб водитель последней машины.

На место происшествия выезжали две единицы техники, пять спасателей и четверо пожарных.


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