Появились фото с места ДТП на Южной окружной, в котором
Грузовик Mercedes загорелся после столкновения с легковым автомобилем Kia. По словам очевидца в ДТП
На место происшествия
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Появились фото с места ДТП на Южной окружной, в котором
Грузовик Mercedes загорелся после столкновения с легковым автомобилем Kia. По словам очевидца в ДТП
На место происшествия
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