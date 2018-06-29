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21:06, 29 июня 2018 396
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В МЧС прокомментировали ДТП с перевернувшейся на Южной окружной фурой

В МЧС прокомментировали ДТП с перевернувшейся на Южной окружной фурой

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ДТП с перевернувшейся на Южной окружной фурой пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Около 18:30 на Южной окружной столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Kia. Фура с полуприцепом загорелась.

На место происшествия выезжали две единицы техники, пять спасателей и четыре пожарных.


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