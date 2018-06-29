В МЧС прокомментировали ДТП с перевернувшейся на Южной окружной фурой

В ДТП с
Около 18:30 на Южной окружной столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Kia. Фура с полуприцепом загорелась.
На место происшествия выезжали две единицы техники, пять спасателей и четыре пожарных.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ДТП с
Около 18:30 на Южной окружной столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Kia. Фура с полуприцепом загорелась.
На место происшествия выезжали две единицы техники, пять спасателей и четыре пожарных.
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