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19:02, 3 июня 2018 302
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Мяч ЧМ-2018 доставили из космоса на Землю

Мяч ЧМ-2018 доставили из космоса на Землю

Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил на Землю мяч Чемпионата мира по футболу Telstar18 в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07», передает «РИА Новости».

На станцию мяч взял космонавт Олег Артемьев. Сейчас он на МКС вместе с американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом дожидается следующего экипажа. Он должен прибыть 8 июня. Корабль «Союз МС-09» следующего экипажа запустят к станции на ракете «Союз-ФГ», третья ступень которой украсят символикой ЧМ.

Побывавший на орбите мяч Telstar18 используют на первой игре ЧМ.

Кроме того, Роскосмос опубликовал видео, где Артемьев со Шкаплеровым играют в игру наподобие футбола на борту МКС, поочередно стоя на импровизированных российских воротах.

Ранее сборная России назвала окончательный состав на ЧМ

Фото Роскосмоса


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