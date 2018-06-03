Мяч ЧМ-2018 доставили из космоса на Землю

Российский космонавт Антон Шкаплеров доставил на Землю мяч Чемпионата мира по футболу Telstar18 в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07», передает «
На станцию мяч взял космонавт Олег Артемьев. Сейчас он на МКС вместе с американцами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом дожидается следующего экипажа. Он должен прибыть 8 июня. Корабль «Союз МС-09» следующего экипажа запустят к станции на ракете «Союз-ФГ», третья ступень которой украсят символикой ЧМ.
Побывавший на орбите мяч Telstar18 используют на первой игре ЧМ.
Кроме того, Роскосмос опубликовал видео, где Артемьев со Шкаплеровым играют в игру наподобие футбола на борту МКС, поочередно стоя на импровизированных российских воротах.
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Фото Роскосмоса