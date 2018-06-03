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15:49, 3 июня 2018 537
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Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ

Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ

Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав сборной России на Чемпионат мира. В него не попали голкипер Сослан Джанаев, защитники Роман Нойштедтер, Константин Рауш, полузащитник Александр Ташаев и форвард Федор Чалов.

В состав сборной вошли:

  • вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);
  • защитники: Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);
  • полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).
  • нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула). Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Сборная России на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Фото сайта Российского футбольного союза


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