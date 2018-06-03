Николай Любимов поучаствовал в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму. Об этом сообщил
Любимов проголосовал в школе №6 в Рязани.
Губернатор отметил значимость предварительного голосования.
«Эта процедура дает возможность людям предложить для непосредственного участия в выборах наиболее достойных кандидатов, — сказал он. Кроме того, это накладывает дополнительную ответственность на будущих депутатов перед жителями».
Как подчеркнул глава региона, голосование проходит на высоком организационном уровне.
«Несмотря на выходной день, много рязанцев уже приняли участие в предварительном голосовании, выразили свое мнение», — ответил Любимов.
Напомним, в воскресенье, 3 июня, в Рязани