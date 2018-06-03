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11:23, 3 июня 2018 606

Аркадий Фомин проголосовал на участке в рязанской школе

Аркадий Фомин проголосовал на участке в рязанской школе

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин проголосовал на участке счетной комиссии в городской школе № 6. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Я думаю, впереди у нас насыщенный день, интерес к предварительному голосованию у рязанцев высокий, мы ожидаем хорошую явку», — сказал Аркадий Фомин.

Лидер рязанских единороссов отметил, что процедура предварительного голосования в партии «Единая Россия» — это уставная норма.

«Праймериз мы проводим уже не первый год, по самой открытой модели, — уточнил Аркадий Фомин. — По сути это выборы, в которых могут принять участие все рязанцы, зарегистрированные на территории города или региона, и отдать голос за своего кандидата».

Фомин отметил, что в течение дня посетит ряд участков, чтобы посмотреть как идет голосование. Он выразил уверенность, что предварительное голосование пройдет открыто, без нарушений, в соответствии с нормами законодательства.

«Все кандидаты в течение двух месяцев встречались с избирателями, проводили дебаты, организовывали различного рода мероприятия, — отметил секретарь регионального отделения партии „Единая Россия“. — Конечно, действующие депутаты на встречах с избирателями отчитывались о своей текущей работе, а новые участники говорили о планах по развитию той или иной территории».

Как рассказал лидер рязанских единороссов, сейчас формируется программа, с которой партия пойдет на выборы депутатов Рязанской городской Думы 9 сентября.

«Независимо от того, какое место займет кандидат на предварительном голосовании, предложения, которые от него поступят — важные городу, нужные жителям, которые можно реализовать, — обязательно войдут в окончательный вариант программы партии «Единая Россия», — подчеркнул Фомин.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, в Рязани стартовал единый день голосования партии «Единая Россия» на выборы в гордуму. В праймериз участвует 201 кандидат, в итоге конкурс составляет 5 человек на место. В Рязани работает 47 участков, которые закроются в 20 часов.


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