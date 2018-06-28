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11:09, 28 июня 2018 173
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Спустя два дня в Клепиковском районе потушили торфяник

Спустя два дня в Клепиковском районе потушили торфяник

Спустя два дня в Клепиковском районе потушили торфяник. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в районе озера Ленево Рязанской области поступило во вторник, 26 июня, в 9:45. В 12:30 того же дня его локализовали.

В четверг, 28 июня, в 6:30 пожар полностью ликвидировали.

Напомним, отдельные очаги возгорания тушили более ста человек и 18 единиц техники.


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