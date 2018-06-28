Спустя два дня в Клепиковском районе потушили торфяник. Об этом сообщил
Сообщение о
В четверг, 28 июня, в 6:30 пожар полностью ликвидировали.
Напомним, отдельные очаги возгорания
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Спустя два дня в Клепиковском районе потушили торфяник. Об этом сообщил
Сообщение о
В четверг, 28 июня, в 6:30 пожар полностью ликвидировали.
Напомним, отдельные очаги возгорания
© RZN.info
|
← предыдущая новостьДо Турлатова запустят автобус №205. Расписание
|
cледующая новость →Московское шоссе начнут ремонтировать в 2018 году
Как теперь жить людям, чьи квартиры пострадали от страшного пожара?