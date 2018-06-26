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13:13, 26 июня 2018 237
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Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали

Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали. Об этом сообщил сайт регионального ГУ ЧМС.

Сообщение о возгорании в районе озера Ленево Рязанской области поступило во вторник, 26 июня, в 9:45.

В 12:30 огонь локализовали.

Напомним, в тушении участвовали 30 человек и восемь единиц техники.


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