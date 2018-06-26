Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали. Об этом сообщил
Сообщение о возгорании в районе озера Ленево Рязанской области поступило во вторник, 26 июня, в 9:45.
В 12:30 огонь локализовали.
Напомним, в тушении
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Торфяной пожар в Клепиковском районе локализовали. Об этом сообщил
Сообщение о возгорании в районе озера Ленево Рязанской области поступило во вторник, 26 июня, в 9:45.
В 12:30 огонь локализовали.
Напомним, в тушении
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