Пожар на улице Грибоедова локализовали

Пожар на улице Грибоедова в Рязани локализовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о
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Отмечается, что в настоящее время на месте работают восемь пожарных расчетов и три автолестницы.
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Пожар на улице Грибоедова в Рязани локализовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о
Из
Отмечается, что в настоящее время на месте работают восемь пожарных расчетов и три автолестницы.
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Малый бизнес в сфере торговли и общепита перейдет на онлайн-кассы с 1 июля.