Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:28, 22 июня 2018 582
 0    0

Пожар на улице Грибоедова локализовали

Пожар на улице Грибоедова локализовали

Пожар на улице Грибоедова в Рязани локализовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме №41 поступило в 15:20 в пятницу, 22 июня. В 15:53 пожарные локализовали огонь.

Из горящего дома эвакуировали 50 человек.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают восемь пожарных расчетов и три автолестницы.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:28, 22 июня 2018
Пожар на улице Грибоедова локализовали
15:59, 22 июня 2018
Появилось видео крупного пожара на улице Грибоедова
15:38, 22 июня 2018
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
14:50, 22 июня 2018
В Рыбном загорелась «Мазда»
8:43, 22 июня 2018
Появилось видео массового ДТП на улице Горького 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
41 минута назад
Как выбирать онлайн-кассу. Инструкция для малого бизнеса

Как выбирать онлайн-кассу. Инструкция для малого бизнеса

Малый бизнес в сфере торговли и общепита перейдет на онлайн-кассы с 1 июля.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:12, 19 июня 2018 30 514
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 010
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 552
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 10
19:17, 10 июня 2018 16 595
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
16:23, 9 июня 2018 15 081
Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы 12
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум