Андрееву отказали в отводе судьи

В четверг, 27 июня, на заседании бывшему зампреду правительства отказали в отводе судьи из-за «недостаточности оснований».
В апелляционной жалобе бывший зампред правительства отметил, что все три эпизода (бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», оплата учредителем ООО «Вакинское Агро» покупки квартиры в Химках и хищение 500 тысяч у Геннадия Ноздрина) по которым его осудили — не являются преступлениями.
По его словам, в приговоре не учли показания свидетелей обвинения и отсутствуют его положительные характеристики. Он также назвал назначенный ему штраф в 15 миллионов для него «неподъемным».
«Я не прошу вернуть дело прокурору, хочу, чтобы суд дал объективную оценку происходящему», — отметил Андреев. Суд отказал ему в ходатайстве о повторном допросе некоторых свидетелей — Ковалева, Турты и Ноздрина, а также прослушивании телефонных разговоров.
На следующем заседании, 5 июля, стороны перейдут к прениям.
Напомним, решением суда бывшему политику
Ранее Андреев