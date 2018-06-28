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16:41, 28 июня 2018 641
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Андрееву отказали в отводе судьи

Андрееву отказали в отводе судьи

В четверг, 27 июня, на заседании бывшему зампреду правительства отказали в отводе судьи из-за «недостаточности оснований».

В апелляционной жалобе бывший зампред правительства отметил, что все три эпизода (бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора ОАО «Рязанский свинокомплекс», оплата учредителем ООО «Вакинское Агро» покупки квартиры в Химках и хищение 500 тысяч у Геннадия Ноздрина) по которым его осудили — не являются преступлениями.

По его словам, в приговоре не учли показания свидетелей обвинения и отсутствуют его положительные характеристики. Он также назвал назначенный ему штраф в 15 миллионов для него «неподъемным».

«Я не прошу вернуть дело прокурору, хочу, чтобы суд дал объективную оценку происходящему», — отметил Андреев. Суд отказал ему в ходатайстве о повторном допросе некоторых свидетелей — Ковалева, Турты и Ноздрина, а также прослушивании телефонных разговоров.

На следующем заседании, 5 июля, стороны перейдут к прениям.

Напомним, решением суда бывшему политику назначили шесть лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов.

Ранее Андреев просил об отводе одного из судей.


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