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15:50, 27 июня 2018 664
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Правительство не видит смысла в индексации пенсий работающих пенсионеров — глава Минфина 2

Правительство не видит смысла в индексации пенсий работающих пенсионеров — глава Минфина

Фото: Pixabay.com

Правительство не видит смысла в индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, доходы работающих пенсионеров растут быстрее, чем прогнозировалось. «В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По его словам, изменение подхода нецелесообразно, поскольку реальные доходы и так растут.

Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроекты об изменениях в пенсионной системе. Если его примут, то возраст выхода на пенсию вырастет до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется сделать постепенным.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, закон примут осенью.


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