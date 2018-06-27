Правительство не видит смысла в индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает
По его словам, доходы работающих пенсионеров растут быстрее, чем прогнозировалось. «В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — сказал он, выступая в Совете Федерации.
По его словам, изменение подхода нецелесообразно, поскольку реальные доходы и так растут.
Ранее Правительство внесло в Госдуму законопроекты об изменениях в пенсионной системе. Если его примут, то возраст выхода на пенсию вырастет до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется сделать постепенным.
Правительство РФ