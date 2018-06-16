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12:09, 16 июня 2018 1 356
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Об этом передает «РИА Новости».

Документ предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин», — отметили в правительстве.

Реформа будет поэтапной. Достичь определенного в документе пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин. В данный момент возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

Напомним, в четверг, 14 июня, Дмитрий Медведев объявил о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года.


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