Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Об этом передает «
Документ предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.
«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин», — отметили в правительстве.
Реформа будет поэтапной. Достичь определенного в документе пенсионного возраста предполагается в 2028 году — для мужчин и в 2034 году — для женщин. В данный момент возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.
Напомним, в четверг, 14 июня, Дмитрий Медведев