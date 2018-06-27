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11:37, 27 июня 2018 373
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Мэрия расширила список домов, жильцы которых могут парковаться бесплатно. Адреса

Мэрия расширила список домов, жильцы которых могут парковаться бесплатно. Адреса

Мэрия расширила список домов, жильцы которых могут бесплатно парковаться на стоянках. Постановление органа власти опубликовали в среду, 27 июня. Изменения связаны с появлением новых платных парковок в Рязани.

Новый список дополнили следующими адресами:

Новые платные парковки появятся еще на 14-ти улицах Рязани. Интерактивная карта Новые платные парковки появятся еще на 14-ти улицах Рязани. Интерактивная карта

В Рязани платные парковки появятся еще на трех центральных улицах В Рязани платные парковки появятся еще на трех центральных улицах

  • улица Щедрина №№ 43, 45, 52, 53, 54/35;
  • улица Чкалова №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 4, 6, 8, 8-а, 8б, 10, 10-а, 12, 16;
  • улица МОГЭС №13;
  • улица Дзержинского №№ 14, 16, 16-а, 18-а, 24, 25, 26, 42;
  • улица Семена Середы №№ 27, 29, 29 корпус 1, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 44;
  • улица Пушкина №№ 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6. 50/39, 52/46.
  • улица Гагарина №№ 9, 11, 16, 18, 29; 32, 36, 55;
  • улица Семашко №№ 3, 3 корпус 5, 3 корпус 10, 14, 16, 18, 38, 39, 40, 46, 48, 48-а, 50, 52, 54/2. улица Есенина №№ 36, 36-б; 50;
  • улица Грибоедова №№ 9, 11/8;
  • улица Либкнехта №№ 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22;
  • улица Некрасова № 20 корпус 1;
  • улица Петрова №№ 3, 4, 6-а, 10;
  • улица Фурманова № 60;
  • Вокзальная улица №№ 101, 105;
  • Весенняя улица № 15;
  • Высоковольтная улица №№ 5 корпус 1, 6, 7, 7 корпус 1, 7А, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34/13;
  • Садовая улица №№ 3, 4, 5, 6,6А, 6-б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 16-а, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 40, 40-а, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а;
  • Подгорная улица №№ 3, 4, 5, 10, 15, 15-б, 17, 21, 31, 32, 33, 33-а, 39;
  • улица Свобода №№ 2-б, 3, 4, 6, 6-а, 6-б, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 11, 13, 14, 15, 16, 24-а, 26, 26-а, 29, 35;
  • Скоморошинская улица №№ 13/67, 14/1, 14-а, 15, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15-а, 15-б, 16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 25;
  • Соборная улица №№ 14/2, 16;
  • 3-й Мопровский переулок № 44;
  • Первомайский проспект №№ 47/1, 51, 53/2;
  • проезд Завражнова №№ 3, 4, 5, 5-а, 7, 9;
  • проезд Щедрина № 12/25;
  • Соборная площадь №№ 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 21;
  • площадь Димитрова № 3;
  • площадь Свободы №№ 2, 4;
  • Торговый городок №№ 1, 3.

С прежним списком можно ознакомиться здесь.


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