Мэрия расширила список домов, жильцы которых могут парковаться бесплатно. Адреса

Мэрия расширила список домов, жильцы которых могут бесплатно парковаться на стоянках. Постановление органа власти опубликовали в среду, 27 июня. Изменения связаны с
Новый список дополнили следующими адресами:
Новые платные парковки появятся еще на 14-ти улицах Рязани. Интерактивная карта
В Рязани платные парковки появятся еще на трех центральных улицах
- улица Щедрина №№ 43, 45, 52, 53, 54/35;
- улица Чкалова №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 4, 6, 8, 8-а, 8б, 10, 10-а, 12, 16;
- улица МОГЭС №13;
- улица Дзержинского №№ 14, 16, 16-а, 18-а, 24, 25, 26, 42;
- улица Семена Середы №№ 27, 29, 29 корпус 1, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 44;
- улица Пушкина №№ 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6. 50/39, 52/46.
- улица Гагарина №№ 9, 11, 16, 18, 29; 32, 36, 55;
- улица Семашко №№ 3, 3 корпус 5, 3 корпус 10, 14, 16, 18, 38, 39, 40, 46, 48, 48-а, 50, 52, 54/2. улица Есенина №№ 36, 36-б; 50;
- улица Грибоедова №№ 9, 11/8;
- улица Либкнехта №№ 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22;
- улица Некрасова № 20 корпус 1;
- улица Петрова №№ 3, 4, 6-а, 10;
- улица Фурманова № 60;
- Вокзальная улица №№ 101, 105;
- Весенняя улица № 15;
- Высоковольтная улица №№ 5 корпус 1, 6, 7, 7 корпус 1, 7А, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34/13;
- Садовая улица №№ 3, 4, 5, 6,6А, 6-б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 16-а, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 40, 40-а, 42, 42-а, 42-б, 44, 44-а;
- Подгорная улица №№ 3, 4, 5, 10, 15, 15-б, 17, 21, 31, 32, 33, 33-а, 39;
- улица Свобода №№ 2-б, 3, 4, 6, 6-а, 6-б, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 11, 13, 14, 15, 16, 24-а, 26, 26-а, 29, 35;
- Скоморошинская улица №№ 13/67, 14/1, 14-а, 15, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15-а, 15-б, 16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 24, 25;
- Соборная улица №№ 14/2, 16;
- 3-й Мопровский переулок № 44;
- Первомайский проспект №№ 47/1, 51, 53/2;
- проезд Завражнова №№ 3, 4, 5, 5-а, 7, 9;
- проезд Щедрина № 12/25;
- Соборная площадь №№ 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 17-б, 18, 19, 21;
- площадь Димитрова № 3;
- площадь Свободы №№ 2, 4;
- Торговый городок №№ 1, 3.
С прежним списком можно ознакомиться