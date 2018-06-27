Новые платные парковки появятся еще на 14-ти улицах Рязани. Интерактивная карта

Новые платные парковки появятся еще на 14-ти улицах Рязани и двух площадях. Постановление мэрии официально опубликовали в среду, 27 июня.
Согласно ему, парковку на улице Щедрина продлили до Скоморошинской, на улице Вокзальной до пересечения с Чкалова, а на улице Свободы до Окского проезда.
Также новые парковки появятся на следующих участках:
- улица Высоковольтная улица (от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с Весенней улицей);
- 3-й проезд Гагарина (от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Семашко);
- улица Гагарина (от пересечения с 3-м проездом Гагарина до пересечения с 4-м проездом Гагарина);
- улица Либкнехта (от пересечения с Подгорной улицей до пересечения с улицей Грибоедова);
- улица МОГЭС (от пересечения с проездом Завражнова до пересечения с переулком 1905 года);
- Подгорная улица (от пересечения со Скоморошинской улицей до пересечения с улицей Есенина);
- улица Петрова — обе стороны (от дома № 20 корпус 1 по улице Некрасова до пересечения с Соборной улицей);
- улица Пушкина (от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Семашко);
- Садовая улица (от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина);
- Скоморошинская улица (от пересечения с улицей Щедрина до пересечения с улицей Грибоедова);
- улица Семашко (от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Пушкина);
- улица Семена Середы (от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Пушкина);
- улица Чкалова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с Вокзальной улицей);
- проезд Завражнова (от дома № 5 строение 1 включительно до пересечения с Первомайским проспектом);
- Соборная площадь;
- площадь Свободы.
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