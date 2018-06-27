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10:04, 27 июня 2018 206

Компания «Мармакс» рассказала о тенденциях в строительстве на примере клубного дома «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала о тенденциях в строительстве на примере клубного дома «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала о тенденциях в современном строительстве на примере клубного дома премиум-класса «Легенда Горького».

Всеобщее стремление застройщиков масс-сегмента к максимальной этажности жилых комплексов и экстремально малым площадям ведет к тому, что появляются дома, в которых живут тысячи семей. Комфорт, качество, тишина, атмосферность, уникальность предложения — на все это не стоит рассчитывать, приобретая квартиру в таком доме.

Команда «Мармакс», в свою очередь, следует мировым тенденциям строительной индустрии, выбирая для своих проектов самые уникальные и отвечающие требованиям своих клиентов. Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького», расположенном в самом сердце исторического центра города, отмечают в компании.

Подробнее о преимуществах клубного дома читайте в разделе «Публикации».


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