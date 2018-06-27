Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Всеобщее стремление застройщиков масс-сегмента к максимальной этажности жилых комплексов и экстремально малым площадям ведет к тому, что появляются дома, в которых живут тысячи семей. Комфорт, качество, тишина, атмосферность, уникальность предложения — на это не стоит рассчитывать, приобретая квартиру в таком доме.

Команда «Мармакс», в свою очередь, следует мировым тенденциям строительной индустрии, выбирая для своих проектов самые уникальные и отвечающие требованиям своих клиентов. Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького» , расположенном в самом сердце исторического центра города.

Возвращаться домой приятно

Компания «Мармакс» предугадываем желания самых взыскательных клиентов об удобном месторасположении дома, хорошей транспортной доступности и возможности быстро попасть из любого района города домой. Поэтому клубный дом «Легенда Горького» строится в Малом центре на улице Горького — одной из самых протяженных улиц, соединяющей несколько районов.

«Для нас важно сохранение привычного ритма жизни владельцев квартир в домах от нашей компании» — отметили в компании.

Клубный дом от «Мармакс» отвечает запросам современных деловых городских жителей

Когда жить становится удобно

Клубный дом от «Мармакс» отвечает запросам современных деловых городских жителей — людей знающих цену своего успеха. Стремясь создать высокий уровень комфорта проживания в первом клубном доме премиум-класса в городе Рязани, девелопер решил создать службу сервиса, которая будет готова в любое время сделать повседневные заботы владельцев квартир своими ежедневные обязанностями.

Каждый из владельцев квартир сможет воспользоваться услугами консьерж-сервиса не выходя из дома.

Приватный комфорт

Клубные дома в мировых столицах пользуются и будут пользоваться популярностью за счет небольшого количества квартир и созданной в них приватной атмосферы. В проекте клубного дома «Легенда Горького» предусмотрено 20 квартир, большая часть из которых имеет живописный вид на двор-сквер.

При этом для владельцев квартир в доме «Легенда Горького» доступна услуга по объединению нескольких квартир в одну, создав максимально комфортную атмосферу для жизни — некоторые из будущих жителей воспользовались данным предложением.