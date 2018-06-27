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17:57, 27 июня 2018 790
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Более 70 человек тушили пожар на Ряжском шоссе. Фото

Более 70 человек тушили пожар на Ряжском шоссе. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

73 человека тушили пожар на Ряжском шоссе. Фотографии опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в производственном ангаре поступило в 10:36 в среду, 27 июня. В 11:30 возгорание локализовали.

В 13:33 пожар на площади 1500 кв.м. локализовали.

На происшествие выезжали 25 единиц техники.


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