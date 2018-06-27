Более 70 человек тушили пожар на Ряжском шоссе. Фото

73 человека тушили пожар на Ряжском шоссе. Фотографии опубликовали на
Сообщение о
В 13:33 пожар на площади 1500 кв.м. локализовали.
На происшествие выезжали 25 единиц техники.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
73 человека тушили пожар на Ряжском шоссе. Фотографии опубликовали на
Сообщение о
В 13:33 пожар на площади 1500 кв.м. локализовали.
На происшествие выезжали 25 единиц техники.
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