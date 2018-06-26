Во вторник в Рязани отключили воду еще на одной улице

Во вторник, 26 июня, в Рязани отключили воду еще на одной улице. Об этом сообщил
Водоснабжения не будет до 16:00 по адресам: Касимовское шоссе, дома №38-б (школа №59), №40 корпус 1, №40 корпус 2, №40-а (детский сад №150).
Напомним, воду также
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В этом году для 60 тысяч гостей выступили более 70 исполнителей, среди которых были The Hatters, «Кирпичи», Oligarkh, Mgzavrebi и BrainStorm и другие.