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15:17, 25 июня 2018 794
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Во вторник в Строителе отключат холодную воду

Во вторник в Строителе отключат холодную воду

Во вторник, 26 июня, в Строителе отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 13:30 до 16:00 и с 18:00 до 22:00 воды не будет по адресам:

  • улица Качевская;
  • улица Предзаводская;
  • улица Поселковая (в том числе детский сад №152 и школа №49);
  • улица Дружная (в том числе детский сад №122);
  • улица Ряжское шоссе, дом №20.

С 9:00 до 17:00 — на улице Октябрьский городок, дома №№7-28 (кроме домов №№8, 32).

С 4:30 вторника до 16:00 среды снизят подачу воды по адресам:

  • улица Качевская;
  • улица Предзаводская (полностью);
  • улица Поселковая;
  • улица Дружная (полностью);
  • улица Ряжское шоссе, дом №20.

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