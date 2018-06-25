Во вторник в Строителе отключат холодную воду

Во вторник, 26 июня, в Строителе отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта с 13:30 до 16:00 и с 18:00 до 22:00 воды не будет по адресам:
- улица Качевская;
- улица Предзаводская;
- улица Поселковая (в том числе детский сад №152 и школа №49);
- улица Дружная (в том числе детский сад №122);
- улица Ряжское шоссе, дом №20.
С 9:00 до 17:00 — на улице Октябрьский городок, дома №№7-28 (кроме домов №№8, 32).
С 4:30 вторника до 16:00 среды снизят подачу воды по адресам:
- улица Качевская;
- улица Предзаводская (полностью);
- улица Поселковая;
- улица Дружная (полностью);
- улица Ряжское шоссе, дом №20.