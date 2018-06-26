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8:25, 26 июня 2018 549
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Утренний обзор рязанских пробок: 26 июня

Утренний обзор рязанских пробок: 26 июня

Утром во вторник, 26 июня, на рязанских дорогах вновь возникло несколько серьезных пробок.

Наиболее длинный затор вновь возник на Солотчинском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено в обе стороны. Скорость движения составляет 7-10 километров в час.

Еще одна серьезная пробка, появилась на улице Бирюзова. Она растянулась от пересечения с проездом Шабулина до первого Борковского карьера. Скорость потока не превышает 10 километров в час.

Движение также затруднено на улице Каширина в сторону центра. Кроме того, заторы возникли на улице Есенина в сторону площади Театральной.

Пробка возникла на Южной окружной около Храповского кладбища, а также на Восточной окружной в сторону платного путепровода.


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