Утренний обзор рязанских пробок: 26 июня

Утром во вторник, 26 июня, на рязанских дорогах вновь возникло несколько серьезных пробок.
Наиболее длинный затор вновь возник на
Еще одна серьезная пробка, появилась на улице Бирюзова. Она растянулась от пересечения с проездом Шабулина до первого Борковского карьера. Скорость потока не превышает 10 километров в час.
Движение также затруднено на улице Каширина в сторону центра. Кроме того, заторы возникли на улице Есенина в сторону площади Театральной.
Пробка возникла на Южной окружной около Храповского кладбища, а также на Восточной окружной в сторону платного путепровода.