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15:59, 26 июня 2018 1 486
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Минстрой отчитался о строительстве новой рязанской БСМП. Фото

Минстрой отчитался о строительстве новой рязанской БСМП. Фото

Рязанский минстрой отчитался о строительстве новой рязанской больницы скорой медицинской помощи.

«В настоящее время установлены блочные трансформаторные подстанции, организован подземный переход из пищеблока в главный корпус. Начаты работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей, монолитных стен и перекрытий технического этажа, внутренних перегородок на 6-7 этажах и кровли в 1-ом блоке», — говорится в сообщении на странице ведомства во «ВКонтакте».

Специалисты занимаются сантехническими и электромонтажными работами, идет штукатурная и шпаклевочная отделка. Рабочие выполняют цементно-песчаную стяжку на полу, устраивают вентилируемый фасад, укладывают керамическую плитку на стены цокольного этажа.

Кроме того, стоители возводят наружных стен для гаража-стоянки на 10 мест.

Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя. Строительство планируют завершить в третьем квартале 2019 года.

Прошлой осенью Рязанская область получила на достройку больницы 3,24 млрд рублей из федерального бюджета.


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