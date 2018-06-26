Минстрой отчитался о строительстве новой рязанской БСМП. Фото

Рязанский минстрой отчитался о строительстве новой рязанской больницы скорой медицинской помощи.
«В настоящее время установлены блочные трансформаторные подстанции, организован подземный переход из пищеблока в главный корпус. Начаты работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей, монолитных стен и перекрытий технического этажа, внутренних перегородок на 6-7 этажах и кровли в 1-ом блоке», — говорится в сообщении на
Специалисты занимаются сантехническими и электромонтажными работами, идет штукатурная и шпаклевочная отделка. Рабочие выполняют цементно-песчаную стяжку на полу, устраивают вентилируемый фасад, укладывают керамическую плитку на стены цокольного этажа.
Кроме того, стоители возводят наружных стен для гаража-стоянки на 10 мест.
Напомним, новая БСМП появится на месте бывшего трамвайного депо на улице Гоголя. Строительство планируют завершить в третьем квартале 2019 года.
Прошлой осенью Рязанская область