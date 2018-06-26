Врачи автопоезда «Забота и здоровье» посетят Александро-Невский район Рязанской области. Об этом сообщил
В понедельник, 25 июня, медики осмотрели 187 человек, в том числе 37 детей в селе Истье Старожиловского района.
Специалисты ведущих медицинских организаций области, представители минсоцзащиты населения и областного отделения ПФР дали пациентам 590 консультаций.
В четверг, 28 июня, автопоезд посетит село Просечье Александро-Невского района.
Напомним, за последний выезд врачи социального автопоезда