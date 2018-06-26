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12:34, 26 июня 2018 432
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Врачи автопоезда «Забота и здоровье» посетят Александро-Невский район

Врачи автопоезда «Забота и здоровье» посетят Александро-Невский район

Врачи автопоезда «Забота и здоровье» посетят Александро-Невский район Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В понедельник, 25 июня, медики осмотрели 187 человек, в том числе 37 детей в селе Истье Старожиловского района.

Специалисты ведущих медицинских организаций области, представители минсоцзащиты населения и областного отделения ПФР дали пациентам 590 консультаций.

В четверг, 28 июня, автопоезд посетит село Просечье Александро-Невского района.

Напомним, за последний выезд врачи социального автопоезда осмотрели более 500 жителей Рязанского района.


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