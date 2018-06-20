Врачи социального автопоезда осмотрели более 500 жителей Рязанского района

Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 500 жителей Рязанского района. Об этом сообщил
В понедельник, 18 июня, автопоезд останавливался в Александрове. Прием пациентов вели из ОКБ, больницы имени Семашко, областного госпиталя для ветеранов войн и рязанской межрайонной больницы.
Специалисты обследовали жителей и сеседних сел: Наумова, Болошнева, Листвянки.
528 человек получили консультации врачей. Невролог, эндокринолог и акушер-гинеколог направили по одному человеку на госпитализацию, три человека получили направления в стационар от гастроэнтеролога, четыре — от кардиолога.
На прошло неделе врачи автопоезда осмотрели жителей