Виновник ДТП у ТЦ «Атрон» проехал на «красный». Видео опубликовали в группе «
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Виновник ДТП у ТЦ «Атрон» проехал на «красный». Видео опубликовали в группе «
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В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.