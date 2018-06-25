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13:32, 25 июня 2018 476
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Виновник ДТП у ТЦ «Атрон» проехал на «красный». Видео

Виновник ДТП у ТЦ «Атрон» проехал на «красный». Видео

Виновник ДТП у ТЦ «Атрон» проехал на «красный». Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Авария произошла в субботу, 23 июня, на перекрестке улиц Ленина и Введенской. Автомобиль Mazda проехал на красный сигнал светофора и врезался в Toyota Rav 4.


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Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.

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