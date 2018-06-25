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19:11, 25 июня 2018 346
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Саудовская Аравия обыграла Египет в последнем туре группового этапа ЧМ-2018

Саудовская Аравия обыграла Египет в последнем туре группового этапа ЧМ-2018

Саудовская Аравия обыграла Египет в последнем туре группового этапа ЧМ-2018. Матч прошел в понедельник, 25 июня, в Волгограде.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый гол на 22-й минуте забил полузащитник сборной Египта Мохамед Салах.

В компенсированное время первого тайма хавбеку команды Саудовской Аравии Сальману Аль-Фариджу удалось реализовать 11-метровый удар. А в конце встречи Салем Аль-Доссари помог команде одержать волевую победу в матче.

Сборная Саудовской Аравии набрала три очка, и вместе со сборной Египта, у которой ноль баллов, вылетела с чемпионата.

Напомним, первое место в группе заняла сборная Уругвая, которая обыграла Россию.

Фото сайта FIFA


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