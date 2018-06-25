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22:22, 25 июня 2018 251
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Глава Минфина рассказал о размере средней пенсии в 2024 году

Глава Минфина рассказал о размере средней пенсии в 2024 году

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о средней пенсии в 2024 году в интервью телеканалу «Россия-1». По словам министра, она должна быть не меньше 20 тысяч рублей.

До этого глава Минтруда Максим Топилин заявил, что к концу года средняя пенсия составит 14,4 тысячи рублей, а в 2019 году она увеличится на тысячу.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предложили закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин.


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