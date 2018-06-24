Сгоревшую на окраине Рязани свалку подожгли

Свалку, сгоревшую на окраине Рязани, подожгли намеренно. Об этом RZN.info рассказал владелец компании-оператора мусорного полигона Олег Шишов.
По его словам, утром один из водителей привез на свалку открытый источник огня. Шишов отметил, что «такое бывает примерно раз в месяц».
Как рассказал собеседник, свалку подожгли намеренно. Он подчеркнул, что в бутылках,
Шишов рассказал, что пожар начался в воскресенье, 24 июня, «в 8 с копейками», через пару минут возгорание уже начали тушить.
В данный момент открытого огня уже нет, но, по словам собеседника, в течение нескольких дней может поддымливать.
«Все обошлось, могло быть хуже», — заключил Шишов.
Напомним, свалка на окраине города
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