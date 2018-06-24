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15:47, 24 июня 2018 1 679
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Сгоревшую на окраине Рязани свалку подожгли

Сгоревшую на окраине Рязани свалку подожгли

Свалку, сгоревшую на окраине Рязани, подожгли намеренно. Об этом RZN.info рассказал владелец компании-оператора мусорного полигона Олег Шишов.

По его словам, утром один из водителей привез на свалку открытый источник огня. Шишов отметил, что «такое бывает примерно раз в месяц».

Как рассказал собеседник, свалку подожгли намеренно. Он подчеркнул, что в бутылках, найденных на месте происшествия, была не только солярка. Рабочие услышали несколько хлопков. По словам Шишова, в двух местах нашли «закладки», но сработали они только в одном из них.

Шишов рассказал, что пожар начался в воскресенье, 24 июня, «в 8 с копейками», через пару минут возгорание уже начали тушить.

В данный момент открытого огня уже нет, но, по словам собеседника, в течение нескольких дней может поддымливать.

«Все обошлось, могло быть хуже», — заключил Шишов.

Напомним, свалка на окраине города загорелась утром в воскресенье, 24 июня. На месте работают 14 единиц техники: две автоцистерны, пять бульдозеров, пять самосвалов, один экскаватор, одна поливомоечная машина.

Ранее специалисты экологической лаборатории проверили воздух на загоревшейся свалке.


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