На загоревшейся в Рязани свалке нашли бутылки с соляркой. Видео

На загоревшейся в Рязани свалке нашли закрытые пятилитровые бутылки. Автор видео утверждает, что в них солярка.
«По словам старшего свалки, вот такие вот канистры завезли, — говорит мужчина. — Внутри по запаху солярка. Был хлопок, и потом получилось вот это вот все дело, что мы сейчас имеем».
В комментарии к ролику он написал, что «специальные „закладки“ с соляркой и горючей смесью» выбросили на свалку «некие силы», которые хотят «дестабилизировать ситуацию в Рязани».
Свалка на окраине города
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