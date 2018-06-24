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14:39, 24 июня 2018 512
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На загоревшейся в Рязани свалке нашли бутылки с соляркой. Видео

На загоревшейся в Рязани свалке нашли бутылки с соляркой. Видео

На загоревшейся в Рязани свалке нашли закрытые пятилитровые бутылки. Автор видео утверждает, что в них солярка.

«По словам старшего свалки, вот такие вот канистры завезли, — говорит мужчина. — Внутри по запаху солярка. Был хлопок, и потом получилось вот это вот все дело, что мы сейчас имеем».

В комментарии к ролику он написал, что «специальные „закладки“ с соляркой и горючей смесью» выбросили на свалку «некие силы», которые хотят «дестабилизировать ситуацию в Рязани».

Свалка на окраине города загорелась утром в воскресенье, 24 июня. На месте работают 14 единиц техники: две автоцистерны, пять бульдозеров, пять самосвалов, один экскаватор, одна поливомоечная машина.

Ранее специалисты экологической лаборатории проверили воздух на загоревшейся свалке.

Видео группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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