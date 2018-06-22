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13:59, 22 июня 2018 714
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Рязанские студенты выпустили в небо белый шарики в память о героях Великой Отечественной

Рязанские студенты выпустили в небо белый шарики в память о героях Великой Отечественной

Студенты РГУ имени Есенина выпустили в небо белый шарики в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Акцию провели в День памяти и скорби, 22 июня. Доктор исторических наук, профессор Александр Агарев отметил, что сотни студентов и преподавателей университета ушли на войну.

«Мне посчастливилось учиться у преподавателей, которые добыли Победу», — поделился он.

Проректор по научной деятельности Владимир Горнов признал помнить день начала войны.

«Наш долг — передать потомкам память об этом немеркнущем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству», — сказал Горнов.

В пятницу рязанцы также возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы и выложили из свечей надпись «Я помню» на Скорбященском кладбище.

Фото сайта РГУ


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