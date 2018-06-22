Рязанские студенты выпустили в небо белый шарики в память о героях Великой Отечественной

Студенты РГУ имени Есенина выпустили в небо белый шарики в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом
Акцию провели в День памяти и скорби, 22 июня. Доктор исторических наук, профессор Александр Агарев отметил, что сотни студентов и преподавателей университета ушли на войну.
«Мне посчастливилось учиться у преподавателей, которые добыли Победу», — поделился он.
Проректор по научной деятельности Владимир Горнов признал помнить день начала войны.
«Наш долг — передать потомкам память об этом немеркнущем подвиге и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству», — сказал Горнов.
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