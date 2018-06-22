В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы. Фото

В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы. Перед началом церемонии собравшиеся почтили память павших минутой молчания.
Цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, вице-губернатор Игорь Греков, представители областной думы, администрации города, различных министерств и силовых ведомств. В конце церемонии перед Вечным огнем прошли торжественным маршем курсанты училища ВДВ.
Напомним, 77 лет назад, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушло около 300 тысяч жителей Рязанской области, примерно половина из них не вернулась.