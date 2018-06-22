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15:59, 22 июня 2018 2 190
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Появилось видео крупного пожара на улице Грибоедова

Появилось видео крупного пожара на улице Грибоедова

Появилось видео крупного пожара на улице Грибоедова. На ролике видно, что огонь охватил крышу здания.

Чтобы потушить огонь на чердаке, спасатели разбили стекла в подъезде.

Напомним, возгорание в четырехэтажном доме №41 произошло днем в пятницу, 22 июня.

В 15:53 пожар локализовали.


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