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14:05, 22 июня 2018 1 086
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Португальские болельщики посетили Путятино

Португальские болельщики посетили Путятино

Фото: Издательство «Пресса»

Португальские болельщики посетили Путятино Рязанской области. Об этом пишет издательство «Пресса».

Фанаты через поселок, который находится вблизи федеральной трассы М-5, едут на матч в Саранск.

Два друга Педро и Карлос неделю назад на своей машине выехали из Португалии на игру, которая состоится в понедельник, 25 июня, между Ираном и Португалией.

Они рассказали, что ждали чемпионат и заранее готовились к поездке. «Матч будет жарким, а мы не можем пропустить такое зрелище. Будем поддерживать всю нашу сборную и, конечно, кумира португальцев Криштиану Роналду», — отметили они.

По их словам, в России им «очень нравится, очень приветливые люди» и поблагодарили за теплый прием.

Напомним, ранее в Путятине колумбийских болельщиков местные жители накормили колбасой и хлебом. А перуанских болельщиков, оставшихся без машины, приютили жители Сасова.


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