Португальские болельщики посетили Путятино Рязанской области. Об этом пишет издательство «
Фанаты через поселок, который находится вблизи федеральной трассы М-5, едут на матч в Саранск.
Два друга Педро и Карлос неделю назад на своей машине выехали из Португалии на игру, которая состоится в понедельник, 25 июня, между Ираном и Португалией.
Они рассказали, что ждали чемпионат и заранее готовились к поездке. «Матч будет жарким, а мы не можем пропустить такое зрелище. Будем поддерживать всю нашу сборную и, конечно, кумира португальцев Криштиану Роналду», — отметили они.
По их словам, в России им «очень нравится, очень приветливые люди» и поблагодарили за теплый прием.
Напомним, ранее в Путятине колумбийских болельщиков местные жители