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14:12, 19 июня 2018 986
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Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины

Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины

Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины. Об этом пишет издательство «Пресса».

В пятницу, 15 июня, недалеко от Шацка на трассе М-5 у фанатов, которые ехали на матч Дания-Перу в Саранск, сломалась машина.

В это время двое молодых супругов ехали в сасовское село к родителям. «Поняв проблемы зарубежных гостей, подвезли их до Шацка. Пока ехали, поняли в какой неприятной ситуации оказались представители далекой латиноамериканской страны», — отметили в сообщении.

В итоге рязанцы взяли грузовой фургон и отвезли болельщиков на матч, а после — привезли обратно в Сасово. Иностранцев «приютили» в доме у родителей и помогли отремонтировать их автомобиль.

«Больше всего из еды им понравились борщ, окрошка и самогон, бутылочку которого, они попросили с собой, чтобы угостить родных и знакомых», — рассказали о перуанцах рязанцы.

Во вторник, 19 июня, гостей проводили. «Они уехали, оставив на сасовской земле друзей и увозя воспоминания о доброй стране под названием Россия», — отметили в сообщении.

Ранее жители Путятина накормили колумбийских болельщиков колбасой и хлебом.


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