Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины. Об этом пишет издательство «
В пятницу, 15 июня, недалеко от Шацка на трассе М-5 у фанатов, которые ехали на матч Дания-Перу в Саранск, сломалась машина.
В это время двое молодых супругов ехали в сасовское село к родителям. «Поняв проблемы зарубежных гостей, подвезли их до Шацка. Пока ехали, поняли в какой неприятной ситуации оказались представители далекой латиноамериканской страны», — отметили в сообщении.
В итоге рязанцы взяли грузовой фургон и отвезли болельщиков на матч, а после — привезли обратно в Сасово. Иностранцев «приютили» в доме у родителей и помогли отремонтировать их автомобиль.
«Больше всего из еды им понравились борщ, окрошка и самогон, бутылочку которого, они попросили с собой, чтобы угостить родных и знакомых», — рассказали о перуанцах рязанцы.
Во вторник, 19 июня, гостей проводили. «Они уехали, оставив на сасовской земле друзей и увозя воспоминания о доброй стране под названием Россия», — отметили в сообщении.
Ранее жители Путятина