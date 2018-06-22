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18:39, 22 июня 2018 507
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На улице Грибоедова открыли движение после пожара

На улице Грибоедова открыли движение после пожара

На улице Грибоедова открыли движение. Дорогу перекрывали из-за пожара в доме №41.

Очевидцы рассказывают, что проезжая часть «вся в воде».

По данным сервиса «Яндекс. Карты», улица Грибоедова «встала» в пробке от пересечения с улицей Либкнехта до улицы Есенина. Скорость машин не превышает десяти километров в час.

Напомним, крыша четырехэтажки загорелась днем в пятницу, 22 июня. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 15:30. В 15:53 огонь локализовали, а в 16:26 полностью ликвидировали. Из дома эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал.

Администрация Рязани предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара. Утром в субботу комиссия обследует квартиры, чтобы установить ущерб.

В администрации пояснили, что водоснабжение в квартирах есть, водоотведение работает. В подъездах и у дома сделали временное освещение.

Ночью у дома №41 будет дежурить полиция и МЧС.


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