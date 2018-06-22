На улице Грибоедова открыли движение после пожара

На улице Грибоедова открыли движение. Дорогу
Очевидцы рассказывают, что проезжая часть «вся в воде».
По данным сервиса «Яндекс. Карты», улица Грибоедова «встала» в пробке от пересечения с улицей Либкнехта до улицы Есенина. Скорость машин не превышает десяти километров в час.
Напомним, крыша четырехэтажки
Администрация Рязани
В администрации пояснили, что водоснабжение в квартирах есть, водоотведение работает. В подъездах и у дома сделали временное освещение.
Ночью у дома №41 будет дежурить полиция и МЧС.