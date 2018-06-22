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10:02, 22 июня 2018 1 182
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Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жаркую погоду

Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жаркую погоду

Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жаркую погоду. Об этом сообщил сайт регионального ведомства.

В сообшении отметили, что опасность жары заключается в угрозе теплового перегревания тела человека.

Первыми симптомами перегревания могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых, жажда. Возможны потеря сознания нарушение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца и дыхания.

Во время такой погоды не стоит выходить на улицу в самые жаркие часы — с 12:00 до 16:00. Если все-таки необходимо в это время быть на улице — нужно передвигаться неспеша, находиться в тени, не ходить по открытому солнцу.

«Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Старайтесь больше двигаться утром и вечером. Сидячий образ жизни в жару приводит к обострению гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска развития тромбоза», — рассказали в сообщении.

Необходимо носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов, а также головной убор.

Душ лучше принимать комнатной температуры, холодной водой охлаждаться нельзя.

В жару необходимо увеличить объем употребляемой питьевой воды и изменить рацион питания: больше холодных блюд (рыба, овощи, фрукты), от жирных молочных продуктов и мяса лучше отказаться.

Пользоваться вентиляторами и кондиционерами в помещениях нужно с осторожностью: чтобы поток воздуха не дул прямо на человека.

Напомним, в выходные на Рязань обрушится 30-градусная жара.


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