Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жаркую погоду. Об этом сообщил
В сообшении отметили, что опасность жары заключается в угрозе теплового перегревания тела человека.
Первыми симптомами перегревания могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых, жажда. Возможны потеря сознания нарушение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца и дыхания.
Во время такой погоды не стоит выходить на улицу в самые жаркие часы — с 12:00 до 16:00. Если все-таки необходимо в это время быть на улице — нужно передвигаться неспеша, находиться в тени, не ходить по открытому солнцу.
«Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Старайтесь больше двигаться утром и вечером. Сидячий образ жизни в жару приводит к обострению гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска развития тромбоза», — рассказали в сообщении.
Необходимо носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов, а также головной убор.
Душ лучше принимать комнатной температуры, холодной водой охлаждаться нельзя.
В жару необходимо увеличить объем употребляемой питьевой воды и изменить рацион питания: больше холодных блюд (рыба, овощи, фрукты), от жирных молочных продуктов и мяса лучше отказаться.
Пользоваться вентиляторами и кондиционерами в помещениях нужно с осторожностью: чтобы поток воздуха не дул прямо на человека.
Напомним, в выходные на Рязань