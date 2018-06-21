Жара и зной. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

В пятницу и выходные дни на Рязань обрушится 30-градусная жара. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В пятницу, 22 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов, осадков не придвидется.
В субботу, 23 июня, возможен кратковременный дождь. Синоптики обещают жару до +32 градусов.
В воскресенье, 24 июня, будет облачная погода, временами дождь. Воздух прогреется до +27 градусов.
По ночам в эти дни температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов, пройдут кратковременные дожди.
Напомним, рязанское управление МЧС выпустило