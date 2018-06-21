Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:51, 21 июня 2018 1 095
 0    0

Жара и зной. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Жара и зной. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

В пятницу и выходные дни на Рязань обрушится 30-градусная жара. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу, 22 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов, осадков не придвидется.

В субботу, 23 июня, возможен кратковременный дождь. Синоптики обещают жару до +32 градусов.

В воскресенье, 24 июня, будет облачная погода, временами дождь. Воздух прогреется до +27 градусов.

По ночам в эти дни температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов, пройдут кратковременные дожди.

Напомним, рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение, касающееся знойной погоды.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
18:51, 21 июня 2018
Жара и зной. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные
14:20, 21 июня 2018
В пятницу в Рязанской области потеплеет до 32 градусов
12:55, 21 июня 2018
Теперь жара. МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение
11:38, 21 июня 2018
Рязанцев предупредили об усилении ветра
17:06, 20 июня 2018
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 31 181
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 18
14:12, 19 июня 2018 28 500
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 21 769
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 297
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 10
19:17, 10 июня 2018 16 451
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум