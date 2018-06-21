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11:20, 21 июня 2018 316
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В рязанском центре кадастровой оценки внедрили «бережливые технологии»

В рязанском центре кадастровой оценки внедрили «бережливые технологии»

Фото: Pixabay.com

В рязанском центре кадастровой оценки внедрили «бережливые технологии». На сайте регионального правительства отмечают, что это должно сократить «трудовые и временные затраты как сотрудников учреждения, так и посетителей».

Основные направления «бережливых технологий» — оптимизация рабочего пространства и «повышение уровня предоставляемых услуг». В частности, теперь замечания рязанцев принимают в любых подразделениях МФЦ области.

Ранее стало известно, что осваивать концепцию «Бережливого производства» будут в рязанских школах и детсадах, а также в музее Есенина.

Напомним, губернатор объявил 2018-й годом бережливого производства. Директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области» является его супруга Оксана Любимова.

В мае федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство».


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