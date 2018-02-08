Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы

Супруга губернатора Оксана Любимова рассказала о своем новом месте работы. В четверг, 8 февраля, она выступила с докладом о внедрении бережливого производства на предприятиях Рязанской области на стратегической сессии «Региональный центр инжиниринга: меры поддержки».
Перед презентацией она рассказала, что восемь лет работала на заводе грузовиков Volvo по внедрению принципов бережливого производства, проходила обучение на заводах в Швеции, Франции и Бельгии.
Среди своих проектов Любимова выделила проект цеха сварки и покраски кабин для грузовиков, который открывался «с учетом философии бережливого производства».
«По итогам работы цех получил высокую оценку от глобального подразделения завода Volvo», — отметила она.
В августе Оксана Любимова стала директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области».
«Цель нашей команды — сократить сроки, трудозатраты и расходы на производстве после внедрения системы», — отметила она.
Предприятие уже реализовало «в короткие сроки» пилотный проект на «Хлебозаводе № 3».
Любимова отметила, что принципы бережливого производства применяются не только на предприятиях. Так, организация внедрила «философию» в аппарат правительства Рязанской области и пять министерств. Это позволило оптимизировать документооборот, проведение профсобраний и сократить время предоставления услуг.
«Только в минимуществе области усовершенствование процедуры проведения торгов позволило сэкономить за год более четырех млн рублей», — заключила Любимова.