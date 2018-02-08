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14:07, 8 февраля 2018 8 480
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Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы

Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Супруга губернатора Оксана Любимова рассказала о своем новом месте работы. В четверг, 8 февраля, она выступила с докладом о внедрении бережливого производства на предприятиях Рязанской области на стратегической сессии «Региональный центр инжиниринга: меры поддержки».

Перед презентацией она рассказала, что восемь лет работала на заводе грузовиков Volvo по внедрению принципов бережливого производства, проходила обучение на заводах в Швеции, Франции и Бельгии.

Среди своих проектов Любимова выделила проект цеха сварки и покраски кабин для грузовиков, который открывался «с учетом философии бережливого производства».

«По итогам работы цех получил высокую оценку от глобального подразделения завода Volvo», — отметила она.

В августе Оксана Любимова стала директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области».

«Цель нашей команды — сократить сроки, трудозатраты и расходы на производстве после внедрения системы», — отметила она.

Предприятие уже реализовало «в короткие сроки» пилотный проект на «Хлебозаводе № 3».

Любимова отметила, что принципы бережливого производства применяются не только на предприятиях. Так, организация внедрила «философию» в аппарат правительства Рязанской области и пять министерств. Это позволило оптимизировать документооборот, проведение профсобраний и сократить время предоставления услуг.

«Только в минимуществе области усовершенствование процедуры проведения торгов позволило сэкономить за год более четырех млн рублей», — заключила Любимова.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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