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12:22, 21 июня 2018 582
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В 2019 году пенсии проиндексируют на семь процентов

В 2019 году пенсии проиндексируют на семь процентов

Фото: Pixabay.com

В 2019 году пенсии проиндексируют на семь процентов к уровню текущего года. Ожидается, что инфляция составит три процента. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

По словам Силуанова, в среднем пенсии вырастут на тысячу рублей.

«В следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам в реальном выражении. Это основная наша задача, и такие необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и, соответственно, в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете», — сказал первый вице-премьер.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предложили закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Ранее стало известно, что правительство откажется от «балльной» пенсионной системы.


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