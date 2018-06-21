В 2019 году пенсии проиндексируют на семь процентов к уровню текущего года. Ожидается, что инфляция составит три процента. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «
По словам Силуанова, в среднем пенсии вырастут на тысячу рублей.
«В следующем году мы выполним то поручение, которое содержится в указе президента об ускоренной индексации пенсий, о росте пенсий пенсионерам в реальном выражении. Это основная наша задача, и такие необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и, соответственно, в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете», — сказал первый вице-премьер.
Напомним, в Госдуму