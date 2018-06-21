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10:32, 21 июня 2018 215
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Рязанский кинолог спас жизнь человеку во время командировки на Кавказ

Рязанский кинолог спас жизнь человеку во время командировки на Кавказ

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанский кинолог Иван Бусарев спас жизнь человеку во время командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сержант вместе с псом по кличке Тайсон осматривал пассажирскую «ГАЗель» на КПП «Затеречный» в Нефтекумском районе Ставропольского края. Он услышал крик из продуктового магазина.

«Перевести незнакомую речь я не мог. Но по интонации кри­чащих сразу понял, что людям нужна помощь. Вместе с Тайсоном мы побежали к ним», — рассказал мужчина.

В магазине Иван Бусарев увидел лежащего без сознания мужчи­ну. Полицейский не смог прощупать у него пульс и позвонил в дежурную часть.

«Полицейский-кинолог сам приступил к реанимации. Сердечная дея­тельность и дыхание были восстановлены. Мужчина пришел в сознание. Но, как ока­залось, ненадолго. Вместе с подоспевшим фельдшером сержант полиции еще дважды до при­езда „скорой“ возвращали умирающего к жизни», — отметили в пресс-службе полиции.

В больнице потом подтвердили, что первая доврачебная помощь спасла жизнь человеку. 42-летнего уроженца Азербайджа­на выписали через пару недель.

Иван Бусарев и другие рязанские полицейские вернулись из командировки 13 мая. Их встречали родственники, сослуживцы, а также губернатор.


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