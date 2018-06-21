Рязанский кинолог спас жизнь человеку во время командировки на Кавказ

Рязанский кинолог Иван Бусарев спас жизнь человеку во время командировки на Северный Кавказ. Об этом
Сержант вместе с псом по кличке Тайсон осматривал пассажирскую «ГАЗель» на КПП «Затеречный» в Нефтекумском районе Ставропольского края. Он услышал крик из продуктового магазина.
«Перевести незнакомую речь я не мог. Но по интонации кричащих сразу понял, что людям нужна помощь. Вместе с Тайсоном мы побежали к ним», — рассказал мужчина.
В магазине Иван Бусарев увидел лежащего без сознания мужчину. Полицейский не смог прощупать у него пульс и позвонил в дежурную часть.
«Полицейский-кинолог сам приступил к реанимации. Сердечная деятельность и дыхание были восстановлены. Мужчина пришел в сознание. Но, как оказалось, ненадолго. Вместе с подоспевшим фельдшером сержант полиции еще дважды до приезда „скорой“ возвращали умирающего к жизни», — отметили в пресс-службе полиции.
В больнице потом подтвердили, что первая доврачебная помощь спасла жизнь человеку. 42-летнего уроженца Азербайджана выписали через пару недель.
Иван Бусарев и другие рязанские полицейские вернулись из командировки 13 мая. Их