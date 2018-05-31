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10:44, 31 мая 2018 714
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Рязанские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа. Фоторепортаж

Рязанские полицейские вернулись из командировки с Северного Кавказа. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 31 мая, рязанские полицейских вернулись из командировки с Северного Кавказа. Их встретили губернатор Николай Любимов, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда президента России в ЦФО Сергей Яковлев, начальник регионального МВД Сергей Лебедев, руководители, коллеги и родные.

Около ста полицейских, из которых три женщины, полгода служили в Ставропольском крае. Губернатор поздравил их с возвращением и поблагодарил за службу.

«Вы пробыли вдали от дома полгода и мы (руководители, коллеги и родные) рады, что командировка прошла успешно. Каждый из вас выполнял там важную работу: охранял порядок, мир и безопасность местных жителей», — заявил Любимов. Он отметил, что сводный отряд полиции справился со всеми поставленными задачами.

«Мы гордимся рязанскими полицейскими, настоящими профессионалами своего дела, ответственными людьми с сильным внутренним стержнем», — заключил губернатор и пожелал всегда возвращаться домой после несения службы живыми и здоровыми. Полицейских наградили региональными наградами, денежными поощрениями и внеочередными званиями. Также Сергей Лебедев предоставил вернувшимся десять дополнительных дней к отпуску.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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